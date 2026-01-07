قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طقس الأربعاء.. شديد البرودة ليلاً وصقيع على المزروعات بهذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية .

الظواهر الجوية 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

May be an image of map and text

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
العاصمة الادارية 22 10
6 اكتوبر 22 10
بنهــــا 23 12
دمنهور 23 11
وادي النطرون 23 11
كفر الشيخ 21 10
بلطيم 20 10
المنصورة 21 11
الزقازيق 23 11
شبين الكوم 22 10
طنطا 21 10
دمياط 22 11
بورسعيد 22 12
الإسماعيلية 24 10
السويس 23 12
العريش 22 09
رفح 21 10
رأس سدر 25 08
نخل 23 06
كاترين 18 04
الطور 24 11
طابا 23 08
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 24 14
الإسكندرية 24 11
العلمين 25 10
مطروح 25 10
السلوم 26 09
سيوة 24 06
رأس غارب 24 13
سفاجا 24 14
مرسى علم 26 15
شلاتين 27 17
حلايب 25 18
أبو رماد 26 14
مرسى حميرة 25 15
أبــــــرق 27 14
جبل علبة 26 14
رأس حدربة 25 16
الفيوم 23 06
بني سويف 23 06
المنيا 24 06
أسيوط 25 06
سوهاج 25 07
قنا 27 09
الأقصر 28 09
أسوان 30 12
الوادي الجديد 26 04
أبوسمبل 30 13

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 31 21
المدينة المنورة 29 15
الرياض 22 09
المنامة 21 16
أبوظبى 25 17
الدوحة 24 15
الكويت 21 07
دمشق 15 01
بيروت 21 15
عمان 18 07
القدس 17 08
غزة 20 14
بغداد 22 10
مسقط 26 20
صنعاء 22 04
الخرطوم 33 21
طرابلس 20 12
تونس 16 08
الجزائر 13 08
الرباط 15 06
نواكشوط 26 15

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 01-
إسطنبول 18 12
إسلام آباد 17 04
نيودلهي 17 07
جاكرتا 30 24
بكين 04 07-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 09 00
أثينا 20 13
روما 08 01
باريس 02 00
مدريد 07 02-
برلين 02- 04-
لندن 06 00
مونتريال 06- 09-
موسكو 05- 07-
نيويورك 06 03
واشنطن 12 06
أديس أبابا 22 06

الأرصاد طقس شديد البرودة الصقيع المزروعات شبورة مائية

