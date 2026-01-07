قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحوّل غير مسبوق.. سوريا تدرس فتح مكتب اتصال إسرائيلي لتعزيز التعاون الأمني العسكري
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا
موقف تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا
محافظات

وفد قيادي يُهنئ الأقباط بعيد الميلاد في الغردقة نيابة عن محافظ البحر الأحمر

نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قام وفد قيادي رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى عدد من كنائس مدينة الغردقة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرص قيادة المحافظة على تعزيز قيم التلاحم الوطني وروابط التعايش المشترك بين جميع أبنائها.

وضم الوفد السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والسيد كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والعميد محمد طلبة، المستشار العسكري، بالإضافة إلى حضور عدد من مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة.

وقام الوفد بزيارة كنيسة الأنبا شنودة، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، حيث تم نقل تهنئة وتحية المحافظ الشخصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي كلمتها، نقلت السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، تحيات وتمنيات المحافظ القلبية، قائلة:
«جئنا اليوم نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لنقل لكم أصدق التهاني بمناسبة العيد المجيد، ونؤكد حرص قيادة المحافظة الدائم على دعم وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي التي تميز مجتمعنا المصري».

بدوره، أعرب السيد كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، عن أهمية هذه الزيارات في ترسيخ قيم المواطنة، مؤكدًا أن:
«مثل هذه اللقاءات تمثل نموذجًا عمليًا للروابط الإنسانية والمشتركات الوطنية التي تجمع بين جميع أبناء المحافظة، وتُبرز صورة مصر الحقيقية كوطن للسلام والتعاون».

لاقى الوفد ترحيبًا كريّمًا وحفاوة بالغة من القائمين على الكنائس والحضور، الذين أشادوا بهذه الزيارة التي تعبر عن روح الإخاء وتقدير القيادة التنفيذية لمشاعر جميع المواطنين، وتُعزز من مشاعر الثقة والانتماء.

وجاءت هذه الزيارة لتؤكد النهج الثابت لمحافظة البحر الأحمر في بناء مجتمع متماسك يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والمشاركة في المناسبات والفرح المشترك، بما يعكس الصورة المشرقة لمصر وقيادتها الحكيمة.

