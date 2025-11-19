أتوبيس القائمة الوطنية يجوب مراكز القليوبية لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات

واصل أتوبيس “القائمة الوطنية من أجل مصر” الجولات الميدانية بعدد من مراكز وأقسام محافظة القليوبية، في إطار الفعاليات الجماهيرية لحزب مستقبل وطن، لدعوة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة والمقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وذلك في أخر يوم من الأيام المخصصة للدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025.



وتأتي هذه الجولات بمشاركة النائب الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن، ومساعد أمين التنظيم بالأمانة المركزية للحزب، الذي أكد أن الهدف من تلك الجولات هو تحفيز المواطنين على النزول والمشاركة بفعالية في الاستحقاق الانتخابي، باعتباره واجبًا وطنيًا ورسالة دعم لمسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع، أن خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم هو تعبير عن وعي الشعب المصري، وحرصه على استكمال مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، ودعم الدولة في مواجهة التحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا.

وجابت جولات الأتوبيس مدن بنها، كفر شكر، قليوب، وشبين القناطر، وسط ترحيب جماهيري واسع وتفاعل من المواطنين الذين أكدوا دعمهم الكامل للدولة المصرية وحرصهم على المشاركة في العرس الديمقراطي.