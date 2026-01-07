قلبي وجعني عليك.. حلمي عبد الباقي ينعى المطرب ناصر صقر

حرص الفنان حلمى عبدالباقى، على نعى المطرب ناصر صقر، الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر حلمى عبر حسابه الرسمى بـ«فيس بوك» منشور ناعيًا الراحل، إذ كتب: «البقاء لله ناصر صقر فى ذمه الله ربنا يرحمك ياحبيبى ويجعل مرضك فى ميزان حسناتك».



وتابع عبدالباقى: «والله قلبى وجعنى عليك ومش عارف اقول ايه بس متغلاش على اللى خلقك برجاء الدعاء».

ومؤخرًا، أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع المرض.

وقال مصطفى كامل على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله الأخ والزميل العزيز ناصر صقر.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

وأضاف: «تتقدم نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».



