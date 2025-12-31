قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
فن وثقافة

طلب إيقافه.. المهن الموسيقية توضح تفاصيل جلسة التحقيق مع حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
أحمد البهى

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه تفاصيل التحقيق مع الفنان الكبير حلمي عبد الباقي.  

وأوضح بيان النقابة أن لجنة التحقيقات انعقدت يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بتشكيل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيق المقرر مع حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا لقرار مجلس الإدارة، كما أعلن مسبقًا وفقًا لما نص عليه القانون.

وذكر البيان أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة شخصيًا برفقة وكيله، وبدأت اللجنة التحقيقات، لكنه أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر عن مجلس إدارة النقابة، وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم أي مستند يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

وأضافت النقابة أن عبد الباقي قام بالتوقيع رسميًا على محضر الجلسة بما يفيد بأقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة، ثم غادر مقر النقابة، بينما استكملت اللجنة إجراءات التحقيق وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 وطبقًا لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة.

نقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي

