طلب إيقافه.. المهن الموسيقية توضح تفاصيل جلسة التحقيق مع حلمي عبد الباقي

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه تفاصيل التحقيق مع الفنان الكبير حلمي عبد الباقي.

وأوضح بيان النقابة أن لجنة التحقيقات انعقدت يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بتشكيل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيق المقرر مع حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا لقرار مجلس الإدارة، كما أعلن مسبقًا وفقًا لما نص عليه القانون.

وذكر البيان أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة شخصيًا برفقة وكيله، وبدأت اللجنة التحقيقات، لكنه أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر عن مجلس إدارة النقابة، وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم أي مستند يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

وأضافت النقابة أن عبد الباقي قام بالتوقيع رسميًا على محضر الجلسة بما يفيد بأقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة، ثم غادر مقر النقابة، بينما استكملت اللجنة إجراءات التحقيق وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 وطبقًا لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة.