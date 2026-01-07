لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

تُعد لفائف البطاطس بالدجاج والخضار من الوصفات السريعة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، حيث تمتاز بقوامها المقرمش من الخارج والحشوة الطرية من الداخل.

كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن بفضل الخضراوات الطازجة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبات الغداء أو العشاء، ومناسبة للأطفال والكبار على حد سواء، وذلك وفقًا لما نشره موقع Allrecipes.

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

مكونات لفائف البطاطس بالدجاج والخضار:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مسلوقة ومهروسة

250 جرام صدور دجاج مفرومة

جزرة واحدة مبشورة

نصف كوب فلفل رومي مفروم (ألوان حسب الرغبة)

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (فلفل أسود، كمون، بابريكا)

ملح حسب الرغبة

نصف كوب جبن مبشور (اختياري)

بيضة واحدة لدهن الوجه

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج خطوة بخطوة:

ـ سخني زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

ـ أضيفي الدجاج المفروم وقلبيه جيدًا حتى ينضج، ثم أضيفي الجزر والفلفل الرومي والبهارات، واستمرّي في التقليب لمدة 5 دقائق حتى تتجانس المكونات.

ـ ارفعي الحشوة عن النار واتركيها لتبرد قليلًا.

ـ اهرسي البطاطس المسلوقة جيدًا حتى تصبح ناعمة، ثم أضيفي الملح والقليل من الزيت أو الزبدة لتحصلي على عجينة سهلة التشكيل.

ـ افردي كمية من البطاطس المهروسة على سطح مرشوش بالدقيق، وضعي ملعقة من الحشوة في المنتصف، مع إضافة الجبن المبشور حسب الرغبة.

ـ لفي البطاطس حول الحشوة على شكل لفائف أو أسطوانات.

ـ رصي اللفائف في صينية مدهونة بالزبدة أو مبطنة بورق الزبدة، ثم ادهني الوجه بالبيض المخفوق.

ـ أدخلي الصينية فرنًا مُسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.

ـ قدّمي اللفائف ساخنة، مع تزيينها بالبقدونس المفروم أو الجبن حسب الرغبة.