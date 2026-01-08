لبلبة توجه رسالة مؤثرة لجمهورها: بحبكم وعايشة بيكوا

وجهت الفنانة الكبيرة لبلبة رسالة مؤثرة لجمهورها، عبّرت فيها عن حبها وامتنانها الكبير للدعم الذي تتلقاه منهم على مدار مشوارها الفني الطويل.



وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لصدى البلد:

«بحبكم قوي، وعايشة بيكوا، وأنتم النفس والحياة»، مؤكدة أن جمهورها كان ولا يزال الداعم الحقيقي لها في كل مراحل حياتها الفنية.

وأضافت الفنانة القديرة موجهة التهنئة لجمهورها:

«كل سنة وانتوا طيبين يا رب، حياتكم كلها أعياد ومناسبات حلوة»، في رسالة مليئة بالمشاعر الصادقة والدعوات الطيبة.

وتُعد لبلبة واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر والعالم العربي، حيث تمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة مميزة في قلوب الجمهور، وما زالت تحظى بمحبة واسعة من مختلف الأجيال.