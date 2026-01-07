قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
على عمق 10 كيلومترات .. زلزال يضرب الفلبين بقوة 6.7 ريختر

البهى عمرو

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالًا قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر هز منطقة تبعد 68 كيلومترًا شرق باكولين في الفلبين، اليوم الأربعاء، وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

من جانبها، أوضحت وكالة علم الزلازل الفلبينية، أنها تتوقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية جراء الزلزال، الذي وقع قبالة الساحل، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات بسبب الزلزال.

وقال جوي موناتو، قائد شرطة بلدة هيناتوان الجنوبية في مقاطعة سورياو ديل سور: "لم يكن الزلزال شديد القوة، لكن الناس سارعوا إلى الخروج".

تقع الفلبين ضمن ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، منطقة نشطة زلزاليًا وبركانيًا، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية، ما يجعل البلاد عُرضة لزلازل وهزات أرضية قوية ومتكررة.

وتشهد الفلبين عشرات الزلازل سنويًا، بعضها قوي ومدمّر. ويُعد زلزال اليوم الذي بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، من الزلازل القوية، خاصة أنه وقع على عمق 10 كيلومترات فقط، ما يزيد من احتمال الشعور به بشكل واضح ووقوع أضرار في المناطق القريبة من مركزه.

منطقة باكولين ومقاطعة سورياو ديل سور الواقعة في جنوب البلاد، سبق أن تعرضت لهزات زلزالية في السنوات الماضية، وبعضها خلّف أضرارًا في البنى التحتية والمنازل الضعيفة. وتُعد هذه المناطق ساحلية، ما يجعلها أيضًا مهددة باحتمال حدوث موجات تسونامي، خاصة إذا وقع الزلزال تحت قاع البحر.

وبحسب وكالة الزلازل الفلبينية، فإن الزلزال قد يتبعه هزات ارتدادية، وهو أمر معتاد بعد زلازل بهذا الحجم. وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار جسيمة، إلا أن السلطات المحلية تتخذ احتياطات تحسبًا لأي تطورات.

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
طريقة عمل كيكة البرتقال
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
