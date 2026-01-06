زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا



أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية رصد هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وفي وقت لاحق ؛ سجلت محطة الرصد الزلزالي التابعة للفرع الإقليمي للأكاديمية الروسية للعلوم، زلزالا بقوة 5.7 درجة في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن مركز الزلزال كان على بعد 154 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي على عمق 16.9 كيلومترا.

وكانت المنطقة سجلت أيضا 57 زلزالا تتراوح قوتها بين 3.5 و6.2 درجة في كامتشاتكا، كزلازل ارتدادية للزلزال الذي وقع في 30 يوليو والذي يعد الأقوى منذ عام 1952 ووفقا للسلطات الإقليمية، بلغت قوة هذا الزلزال 8.8 درجة.