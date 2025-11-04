قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا

زلزال
زلزال
أ ش أ

سجلت محطة الرصد الزلزالي التابعة للفرع الإقليمي للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم /الثلاثاء/ زلزالا بقوة 5.7 درجة في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الزلزال وقع الساعة 6:28 صباحا بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على بعد 154 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي على عمق 16.9 كيلومترا.

وكانت المنطقة سجلت أمس /الاثنين/، 57 زلزالا تتراوح قوتها بين 3.5 و6.2 درجة في كامتشاتكا، كزلازل ارتدادية للزلزال الذي وقع في 30 يوليو والذي يعد الأقوى منذ عام 1952 ووفقا للسلطات الإقليمية، بلغت قوة هذا الزلزال 8.8 درجة.
 

