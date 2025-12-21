أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان

واصل فريق البعثة الإسبانية العاملة في قبة الهوا غرب أسوان أعمال الحفائر، ويضم الفريق متخصصين مدربين جيدًا، مدعومين بمفتشي الآثار وكوكبة من العمال النوبيين، الذين يسهمون بشكل فعال في تقدم الأعمال الميدانية.

ونشرت البعثة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» صورة لقطعة نادرة من الفخار تم اكتشافها في المجمع الجنائزي لسارنبت الأول، حيث ستساعد قطعة الفخار، بعد دراستها التفصيلية، على فهم شبكات التبادل التجاري بين مصر وبلدان شرق المتوسط، وكذلك داخل مصر نفسها.

بعثة إسبانية مستمرة في العمل

ومن جهتها، تواصل كريستينا ليشوجا، عضو البعثة الأثرية، بجانب عملها في المقبرة QH35p، إعادة جميع الأواني الفخارية الكبيرة من الأسرة الثانية عشر الوسطى والثالثة عشر، استعدادًا لرسمها وتوثيقها علميًا.