استراتيجية الدولة للكلاب الضالة.. حل مُستدام يُحافظ على التوازن البيئي في مصر | تفاصيل

هاني حسين

كشفت براء المطيعي، مستشار اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، عن تفاصيل التعاون الجاري بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق استراتيجية إنسانية وعلمية للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة في الشوارع، مؤكدة أن تبني الدولة لهذه السياسة يمثل خطوة محورية نحو حل جذري ومستدام للمشكلة.

وأوضحت براء المطيعي، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن اعتماد الدولة رسميًا للاستراتيجية الجديدة يعكس تحولًا كبيرًا في طريقة التعامل مع الملف، مشيرة إلى أن اعتبارها سياسة رسمية يمنحها قوة تنفيذية أوسع وتأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع.

وأشارت مستشار اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان إلى أن التعاون سيظهر أثره بشكل واضح مع اتساع نطاق التنفيذ، موضحة أن الجهود كانت سابقًا محدودة لاعتمادها على الجمعيات الأهلية والأفراد فقط، بينما يتيح تدخل الدولة إمكانات أكبر.

وتطرقت المطيعي إلى وجود مفاهيم مغلوطة لدى بعض المواطنين، أبرزها الاعتقاد بأن الحل يتمثل في جمع جميع الكلاب ونقلها إلى دور إيواء، مشددة على أن هذا الطرح غير واقعي، إذ لا توجد دولة قادرة على استيعاب كل الكلاب في مكان واحد، فضلًا عن خطورته على التوازن البيئي.

وأوضحت أن اختفاء الكلاب من الشوارع في بعض الدول لا يعني القضاء عليها، وإنما يرجع لاختلاف الطبيعة الجغرافية والبيئية، مؤكدة أن لكل بيئة احتياجاتها، وأن وجود الكلاب في مصر له دور في حفظ التوازن البيئي، خاصة في المحافظات ذات الظهير الصحراوي.
 

