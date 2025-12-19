تجاهل حقوق الكلاب الضالة.. الرفق بالحيوان يحذر من تداعيات خطيرة

حذر عبدالرحمن يوسف، عضو الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، من خطورة تجاهل حقوق الحيوانات، مشددًا على أن الإهمال في التعامل مع الكلاب الضالة لا يضر الحيوانات فقط، بل يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والمواطنين في الشوارع.

وأوضح يوسف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الكلاب الضالة ضحايا لإهمال البشر والنظام غير المنظم لإدارة هذه الملفات، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في التشريعات والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى مراكز الإيواء ومراقبة الأعداد بشكل علمي.

وأضاف أن حماية الإنسان لا تتعارض مع حقوق الحيوان، وأن التوازن بين الاثنين يمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع والدولة، مؤكدًا أن أي تجاهل أو استهتار قد يؤدي إلى حوادث خطيرة وانتهاك سلامة المواطنين.

وختم يوسف حديثه بالتأكيد على أن الجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والمجتمع المدني، بما في ذلك الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، ضرورية لضمان إدارة ملف الكلاب الضالة بشكل آمن وعلمي.

