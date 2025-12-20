بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

ووجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، قائلا: متى تنتهي أزمة الكلاب الضالة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع والميادين.

وأشار النائب، إلى أن استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة في شوارع مصر، يعكس غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية، قائلا: يتحمل المواطن وحده تكلفة التأخير.

وانتقد عضو مجلس النواب، تأخر تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023، بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلام، والذي يحظر تمامًا استخدام وسائل القتل غير الإنسانية مثل المواد السامة أو الخرطوش.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.