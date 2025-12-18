الرفق بالحيوان: توثيق أعداد الكلاب في مصر لمراقبتها

كشف عبدالرحمن يوسف، عضو الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، عن تفاصيل الأزمة المتعلقة بالكلاب الضالة في الشوارع المصرية، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة الزراعة والمجتمع المدني يمثل حجر الأساس لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.

وأوضح يوسف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإهمال في إدارة الكلاب الضالة لا يضر بالحيوانات فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والصحة العامة، مشيرًا إلى أن الحلول العلمية والتنظيمية مثل إنشاء مراكز الإيواء، حصر الأعداد رسميًا، ووضع تشريعات واضحة ضرورية لتقليل المخاطر.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للرفق بالحيوان يعمل ضمن جهود المجتمع المدني لتوثيق أعداد الكلاب ومراقبتها، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان تطبيق الخطط بشكل فعال وعلمي، مع التركيز على توازن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان.

وأكد يوسف أن أي تجاهل لهذه المعايير يؤدي إلى حوادث ومضاعفات خطيرة على المواطنين، وأن نجاح أي خطة لإدارة الكلاب الضالة يعتمد على التنسيق الفعال بين الدولة والمجتمع المدني والجهات المعنية.

