الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

افتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي وهجومه على المملكة العربية السعودية.

لما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة يا محمد صبحي الزم حدودك

وقالت ياسمين عز،: "لو عايز تقول رأيك الفني قول أو غير الفني قول لكن تتجاوز ده غير مقبول، ولما تيجي تتكلم عن دولة شقيقة المملكة العربية السعودية يا محمد صبحي الزم حدودك".

وأضافت ياسمين عز،: "يا محمد صبحي اعرف بتقول إيه، وأنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، اللي كان فيها الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-، وأرض الإسلام وقِبلة 2 مليار مسلم".

وواصلت ياسمين عز،: "محتاج تعرف بتقول إيه ومش بتقول إيه، وخليك شريف في خصومتك، وكفاية محاولات لتشتيت الانتباه عن مشكلة السائق".