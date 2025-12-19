مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص

كشف الفنان تامر مجدي عن تفاصيل ما تعرض له من أزمة صحية شديدة أسفرت عن دخوله المستشفى فور انتهاء حفل زفافه.

وقال تامر مجدي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “عند دخولى الشقة فور انتهاء حفل الزفاف؛ شعرت بمغص شديد وذهبت إلى المستشفى، وحصلت على محاليل وحقن، والطبيب المعالج كتب لي بعض الأدوية”.

وأضاف تامر مجدي: “عدت إلى المنزل في نفس اليوم، وأنا حاليا بحالة صحية أفضل، و‘ن كنت أشعر ببعض الدوخة، وأصبت فب أصابع يدي، ولكن الحمد لله أنا بخير، وبطمئن الناس كلها إني بخير”.

احتفال تامر مجدي بعقد قرانه

احتفل الفنان الشاب تامر مجدي، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأقيم عقد قران تامر مجدي، في قاعة بأحد المساجد، بحضور اقتصر على الأهل والأصدقاء، وحضر المناسبة الفنان محمد عز.

أعمال تامر مجدي

سبق أن شارك تامر مجدي، في عدد من الأعمال الفنية الهامة، أبرزها مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز، ومسلسل الاختيار الجزء الأول.



تامر مجدي ومسلسل الاختيار

سبق أن قال الفنان تامر مجدي- الذي جسَّد دور الشهيد المجند علي علي بمسلسل الاختيار- إنه سعيد بالمشاركة في هذا المسلسل، موضحًا أن ترشيحه للدور تم من دكتور بيتر ميمي والفنان أمير كرارة.

وأضاف تامر مجدي خلال حوار له على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه حصل على معلومات عن الشهيد علي علي من خلال أصدقائه وأفراد أسرته.

وأشار تامر مجدي إلى أنه كان يتصل بأصدقاء علي علي في أي وقت؛ لمعرفة شخصية الشهيد بالكامل، مؤكدًا "الشهيد كان خفيف الدم ومحبوب من الجميع".

وأوضح تامر مجدي أنه تحدث مع الحاجة فاطمة والدة الشهيد علي علي، وأعرب عن حبه الشديد لها ولجميع أسر الشهداء.

ولفت تامر مجدي إلى أن جميع الممثلين في الاختيار قاموا بدورهم وظهر هذا المسلسل بهذا الشكل الجميل.