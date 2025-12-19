بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

نفت الفنانة الشابة إيرينا يسرى شائعة ارتباطها بالفنان مصطفى أبو سريع، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت إيرينا : «أرجو عدم الزج باسمى فى أى أمور لا تخصنى، وأؤكد أن ما يتم تداوله من شائعات لا أساس له من الصحة، وليس لى أى علاقة بخصوصيات الغير، مع كامل الاحترام والتقدير للزميل والأخ الكبير لى (م. أ) ولأسرته الكريمة».



وأضافت: «أى تعليق تم تداوله على حسابى لا يعبر عنى، وقد تم دون علمى، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة المسؤول عن ذلك من مباحث الإنترنت بعد استرجاع الحساب، كما تم قفل الحساب من أى هواتف أخرى بعد اكتشاف ذلك».

تصدر اسم فنانة شابة تدعي"إيرينا يسري" مؤشرات البحث، وذلك بعد ان قامت بتهنئة الفنان مصطفي أبو سريع على طلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت :ولن يكون لي أي تعليق آخر بخصوص هذا الأمر، مع احتفاظي الكامل بحقي القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يسيء استخدام اسمي أو يربطني بأي مواضيع لا علاقة لي بها نهائيًا.

واختتمت :وأرجو من الجميع احترام الخصوصية، والتوقف عن الاتهامات أو محاولات إثارة الجدل والتريندات، وهذا هو البيان الوحيد الصادر عن بخصوص هذا الأمر.



القصة بدأت حين نشر الفنان مصطفي أبو سريع عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور اعلن فيه انفصاله عن زوجته وأم اولاده.