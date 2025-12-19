الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ بشكل رسمي خلال ساعات، ولمدة ثلاث أشهر مقبلة، موضحًأ أن البداية الرسمية للشتاء تكون 21 من الشهر الجاري حتى 21 مارس.

وأضاف مدير الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الفترة المقبلة خلال فصل الشتاء سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن هيئة الأرصاد الجوية تقوم بنشر البيانات حالة حدوث أي تغيرات في الأحوال الجوية.

الأرصاد

أوضح أنه يطالب المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية بشكل مستمر، وعدم الخروج من المنزل إلا بارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو، وتناول المشروبات الساخنة، وأن ذلك لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية.

نصيحة للصيادين

ووجه نصيحة للصيادين والمزارعين، بمتابعة النشرات الجوية استمرار، خلال الشهر المقبل، موضحًا أن شهر يناير يشهد انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 13

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 20 14

السلوم 19 11

سيوة 21 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 28 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 22 12

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 12