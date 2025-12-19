قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يواصل التدريب استعدادًا لمباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

224 منشأة طبية جاهزة للمنظومة الجديدة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، موقف توافر المستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، ومتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الحرص على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر المستلزمات الطبية وأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مشددًا على أن صحة المواطن وجودة الخدمة الطبية تأتيان على رأس أولويات الدولة.

وأوضح أن تقديم خدمة صحية لائقة؛ هو حق أصيل لكل مواطن، مؤكدا أن العمل مستمر لضمان تقديمها بأعلى مستويات الكفاءة.

ونوه محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تُظهر جاهزية متقدمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بداية العام المالي 2025-2026، وتضم البنية التحتية الصحية 17 مستشفى و207 وحدات صحية ومراكز طبية موزعة على مستوى المراكز والمدن والقرى، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين في نطاقهم الجغرافي.

وأشار إلى أن عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية جاري اعتمادها وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة صحية حديثة تليق بالمواطن المصري، موضحًا أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا نوعيًا في مستوى الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وتطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متطورة ومستدامة.

استعرض محافظ كفر الشيخ حجم التطوير الذي شهده القطاع الصحي بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، والتوسع في إنشاء الأقسام التخصصية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

طريقة عمل الهوت شوكليت

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح

برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد