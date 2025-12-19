224 منشأة طبية جاهزة للمنظومة الجديدة في كفر الشيخ

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، موقف توافر المستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، ومتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الحرص على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر المستلزمات الطبية وأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مشددًا على أن صحة المواطن وجودة الخدمة الطبية تأتيان على رأس أولويات الدولة.

وأوضح أن تقديم خدمة صحية لائقة؛ هو حق أصيل لكل مواطن، مؤكدا أن العمل مستمر لضمان تقديمها بأعلى مستويات الكفاءة.

ونوه محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تُظهر جاهزية متقدمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بداية العام المالي 2025-2026، وتضم البنية التحتية الصحية 17 مستشفى و207 وحدات صحية ومراكز طبية موزعة على مستوى المراكز والمدن والقرى، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين في نطاقهم الجغرافي.

وأشار إلى أن عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية جاري اعتمادها وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة صحية حديثة تليق بالمواطن المصري، موضحًا أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا نوعيًا في مستوى الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وتطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متطورة ومستدامة.

استعرض محافظ كفر الشيخ حجم التطوير الذي شهده القطاع الصحي بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، والتوسع في إنشاء الأقسام التخصصية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.