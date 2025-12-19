عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال كبير من المواطنين على سوق الأسماك والأوت ليت ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، انتعاشًا تجاريًا ملحوظًا وذلك مع توافد آلاف الزوار من مختلف المحافظات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، التي أصبحت إحدى العلامات المميزة لعطلات نهاية الأسبوع بالمحافظة.

منذ الساعات الأولى من اليوم، شهد سوق الأسماك حركة بيع وشراء نشطة حيث توافد الزوار لشراء أجود أنواع الأسماك الطازجة التي تتميز بها بورسعيد، كما حرص عدد كبير منهم على تناول المأكولات البحرية داخل السوق والمحال المطلة عليه.

كما استقبل سوق الأوت ليت أعدادًا كبيرة من المتسوقين الراغبين في شراء الماركات العالمية بأسعار مخفضة ليواصل السوق ترسيخ مكانته كأحد أبرز نقاط الجذب التجارية في بورسعيد خلال عطلات نهاية الأسبوع خاصة بين الأسر والشباب القادمين من مختلف المحافظات.

خلال عطلة نهاية الأسبوع… “إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

وتواصل محافظة بورسعيد تعزيز مكانتها كإحدى أهم وجهات سياحة اليوم الواحد في مصر من خلال تنوع مقاصدها السياحية والتاريخية والترفيهية، والتطوير الدائم لمرافقها العامة وأسواقها التجارية، مما يجعلها محطة مفضلة للزائرين خلال عطلات نهاية الأسبوع.