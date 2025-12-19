قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري
حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري
مروج حسني

كشفت الفنانة يارا السكري حقيقة ما تردد مؤخرًا حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، نافية صحة الشائعات المتداولة.

وخلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، أوضحت يارا أن علاقتها بأحمد العوضي تقتصر على الزمالة والصداقة فقط، ولا يوجد بينهما أي ارتباط عاطفي.

وأشادت بدعمه الكبير لها، مؤكدة أنه كان من أكثر الأشخاص الذين ساندوها وساعدوها في مشوارها الفني.

وأضافت أنها تكن له محبة واحترامًا كبيرين، وتعتز بوجوده في حياتها، معبرة عن امتنانها لما قدمه لها من دعم معنوي ومهني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

جانب من اللقاء

المتسابق محمد ماهر: لو أخذت المليون جنيه هتجوز

الذكاء الاصطناعي

أمر خطير.. أزهري يحذر من فتاوى الذكاء الاصطناعي

جيهان قمري

بكاء وخطأ طبي | جيهان قمري تتصدر التريند بتصريحات غير متوقعة

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

