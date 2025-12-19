ضياء رشوان عن صفقة الغاز مع إسرائيل: هي مصر الحيطة المايلة يعني؟

تحدث الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن آخر تطورات صفقة الغاز مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلالها لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن لدينا اتفاقية اليوم مع الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي لا يتلقى شيئا مباشر من مصر، وإنما من شركة شيفرون الأمريكية.

وتساءل الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،: “هي إسرائيل منتظرة صفقة الغاز مع مصر عشان تكمل العدوان؟"، مؤكدا أن "صفقة الغاز لا تمثل نصف في المائة من اقتصادها، وهي الحيطة المائلة مصر يعني؟”.