نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟

أثارت ملكة جمال مصر إيرينا يسري، جدلاً واسعًا في الوسط الفني مؤخرًا بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية المصرية، اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب مشاركتها في عمل درامي دون الحصول على تصريح رسمي لمزاولة مهنة التمثيل.

جدير بالذكر أن إيرينا يسري توّجت بلقب ملكة جمال مصر عالميًا لعام 2025، ويتساءل الكثير من المتابعين في الوقت الحالي عن ملكة الجمال المثيرة للجدل.

من هي إيرينا يسري؟

إيرينا يسري هي ملكة جمال مصر عالميًا لعام 2025، حيث تعد شخصية متعددة المواهب تجمع بين الطب والموضة والفن.

ولدت إيرينا في أسرة مصرية، وتخرجت في كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية في مصر (BUC) عام 2021، وحصلت أيضًا على دبلومة في التجميل.

تبلغ من العمر نحو 26–27 عامًا، ويبلغ طولها حوالي 162 سم بوزن 57 كجم.

عملت إيرينا طبيبة أسنان قبل دخولها عالم مسابقات الجمال، ووثّقت ذلك عبر صور من داخل عيادتها على حسابها في «إنستجرام»، الذي يتابعه أكثر من 431 ألف شخص.

مسيرة ملكة الجمال والتمثيل

شاركت إيرينا في مسابقة ملكة جمال مصر 2025 وتوّجت باللقب، كما نالت جائزة أفضل 5 مواهب في التمثيل خلال المسابقة، حيث قدمت شخصية «زليخة» التي لاقت إعجاب لجنة التحكيم.

وبعد نجاحها في المسابقة، انخرطت في عالم التمثيل، حيث ظهرت في تصوير مسلسل «كلهم بيحبو مودي» أمام الممثل ياسر جلال وغيرها من النجوم، في أولى تجاربها الدرامية، لكن مشاركتها في هذا العمل أثارت اعتراض النقابة لأنها تمت دون تصريح عمل رسمي؛ ما دفع النقابة إلى تحريك دعوى ضدها وضد المنتجين المعنيين.

إيرينا علّقت لاحقًا على الشائعات حول علاقتها بزميلها الفنان مصطفى أبو سريع، مؤكدة عبر حسابها الرسمي أنها لا علاقة لها بخصوصيات الآخرين وأن ما يُنشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

بعيدًا عن الجمال والتمثيل، تُعرف إيرينا بنشاطها في العمل التطوعي والدفاع عن حقوق المرأة، إذ شاركت كمتطوعة في حملة «أنتِ الأهم» لمناهضة العنف والتحرش، منذ نحو 4 سنوات، كما انضمت لمبادرة «ديجيتايزد» التي تهدف إلى رقمنة التراث الفني والثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتنظم إيرينا وقتها بين عيادتها والتمثيل، ولا تنوي التخلي عن مهنة طب الأسنان رغم دخولها مجال الفن، بحسب ما صرحت.