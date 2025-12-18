تفاصيل قرعة العمرة لـ أعضاء نقابة المهن الموسيقية

وقّع وليد دعبس بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك بحضور مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، في خطوة تهدف إلى دعم أعضاء النقابة وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

وشهدت الفعالية تنظيم قرعة عمرة لصالح 40 عضوًا من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، وسط أجواء احتفالية سادتها حالة من السعادة والتفاعل الكبير بين الحضور، في مبادرة تعكس الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية إلى جانب التعاون المؤسسي.

وفي ختام الفعالية، فاجأ وليد دعبس الحضور بإعلان لفتة إنسانية مميزة، حيث قرر أن يؤدي الفائزين بالقرعة العمرة برفقة والدته، ليسافر الاعضاء الفائزين بالإضافة إلى والدتهم، وهو ما قوبل بإشادة واسعة من مجلس النقابة وأعضائها.

وأكد وليد دعبس أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانه بقيمة الأسرة وبرّ الوالدين، وحرصه على أن يكون التعاون مع نقابة المهن الموسيقية تعاونًا حقيقيًا يمتد إلى مبادرات إنسانية مؤثرة، وليس مجرد بروتوكولات رسمية.

قرعة العمرة لأعضاء نقابة الموسيقيين

أجرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، قرعة العمرة لـ 40 شخص من أعضائها وأصحاب المعاشات على أداء مناسك العمرة، وذلك خلال الدفعة الاولي ويتبقي دفعتين، وذلك بحضور النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ووليد دعبس رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات مودرن، وحضر القرعة من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين منهم الدكتور علاء سلامة ومنصور هندى واحمد العيسوي وخالد بيومي وأيمن أمين وعلي الشريعي، في لفتة إنسانية تعكس حرص النقابة على دعم أعضائها وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، ويسافر الأعضاء إلى الأراضي المقدسة يوم 18 يناير المقبل .

وشهدت القرعة أجواءً من البهجة والفرحة، حيث أكد النقيب مصطفى كامل أن النقابة مستمرة في أداء دورها المجتمعي والإنساني، وتسعى دائمًا إلى تخفيف الأعباء عن أعضائها، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، تقديرًا لما قدموه من عطاء فني عبر سنوات طويلة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الأنشطة والخدمات الاجتماعية التي تنظمها نقابة المهن الموسيقية، دعمًا لأعضائها وتعزيزًا لقيم التكافل والتراحم داخل الوسط الفني، كما صرح بذلك طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين.