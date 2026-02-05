قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

4 ساعات ونصف دوامًا رسميًا في رمضان.. الكويت تعتمد مواعيد العمل الرسمية

الكويت
الكويت
القسم الخارجي

أعلن ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت اعتماد تنظيم خاص لمواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن عدد ساعات الدوام اليومي سيُخفض ليبلغ أربع ساعات ونصف الساعة، وذلك في إطار مراعاة خصوصية الشهر الفضيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح الديوان أن هذه التوجيهات تأتي ضمن قرار تنظيمي شامل يحدد الأطر الزمنية والضوابط الواجب الالتزام بها طوال شهر رمضان من كل عام، مشيرًا إلى أن القرار يسري بالتوازي مع التعميم الصادر بشأن نظام العمل في الفترة المسائية، بما يضمن انسيابية الأداء الحكومي دون الإخلال بمصالح العمل.

ودعا ديوان الخدمة المدنية جميع الجهات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام الكامل بالضوابط المحددة، وعلى رأسها التقيد بمواعيد الدوام للفترة الصباحية، حيث يُتاح للموظفين بدء العمل في توقيت مرن يتراوح بين الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى العاشرة والنصف صباحًا، على أن يكون لكل جهة الحق في تحديد توقيت بداية ونهاية الدوام وفق طبيعة عملها ومتطلباته التشغيلية.

وشدد الديوان على أهمية الالتزام بنظام إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، وفق الآلية المعتمدة في قرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط الوظيفي وضمان العدالة بين الموظفين، مع مراعاة التسهيلات المقررة خلال الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بالفترة المسائية، أكد الديوان أن ساعات العمل تظل أيضًا بواقع أربع ساعات ونصف، مع منح فترة سماح مدتها 15 دقيقة في بداية الدوام، بالإضافة إلى فترة سماح مماثلة للموظفات في نهاية الدوام، بما يراعي الظروف الاجتماعية خلال شهر رمضان. كما شدد على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة 6:45 مساءً.

وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن هذه الترتيبات تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الحكومي واعتبارات الشهر الفضيل، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة، مع توفير بيئة عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين خلال هذه الفترة.

دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية شهر رمضان مواعيد العمل الرسمي عدد ساعات الدوام اليومي وكالة الأنباء الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الإستراتيجي مع غينيا الاستوائية

وزير العمل

جبران: دعم كامل لحل مشاكل المواطنين والعمال في جميع المحافظات

عمر عثمان

عمرو عثمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الوقاية من المواد المخدرة بين الطلاب

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد