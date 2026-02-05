4 ساعات ونصف دوامًا رسميًا في رمضان.. الكويت تعتمد مواعيد العمل الرسمية

أعلن ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت اعتماد تنظيم خاص لمواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن عدد ساعات الدوام اليومي سيُخفض ليبلغ أربع ساعات ونصف الساعة، وذلك في إطار مراعاة خصوصية الشهر الفضيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح الديوان أن هذه التوجيهات تأتي ضمن قرار تنظيمي شامل يحدد الأطر الزمنية والضوابط الواجب الالتزام بها طوال شهر رمضان من كل عام، مشيرًا إلى أن القرار يسري بالتوازي مع التعميم الصادر بشأن نظام العمل في الفترة المسائية، بما يضمن انسيابية الأداء الحكومي دون الإخلال بمصالح العمل.

ودعا ديوان الخدمة المدنية جميع الجهات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام الكامل بالضوابط المحددة، وعلى رأسها التقيد بمواعيد الدوام للفترة الصباحية، حيث يُتاح للموظفين بدء العمل في توقيت مرن يتراوح بين الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى العاشرة والنصف صباحًا، على أن يكون لكل جهة الحق في تحديد توقيت بداية ونهاية الدوام وفق طبيعة عملها ومتطلباته التشغيلية.

وشدد الديوان على أهمية الالتزام بنظام إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، وفق الآلية المعتمدة في قرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط الوظيفي وضمان العدالة بين الموظفين، مع مراعاة التسهيلات المقررة خلال الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بالفترة المسائية، أكد الديوان أن ساعات العمل تظل أيضًا بواقع أربع ساعات ونصف، مع منح فترة سماح مدتها 15 دقيقة في بداية الدوام، بالإضافة إلى فترة سماح مماثلة للموظفات في نهاية الدوام، بما يراعي الظروف الاجتماعية خلال شهر رمضان. كما شدد على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة 6:45 مساءً.

وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن هذه الترتيبات تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الحكومي واعتبارات الشهر الفضيل، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة، مع توفير بيئة عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين خلال هذه الفترة.