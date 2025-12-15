حلمي عبد الباقي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد نقابة المهن الموسيقية

أعلن الفنان حلمي عبد الباقي اتخاذه الإجراءات القانونية ضد نقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية قرار النقابة والنقيب بإحالته إلى التحقيق.

وأوضح حلمي عبد الباقي، في بيان له، أنه قام باتخاذ الخطوات القانونية التي يكفلها له القانون، مشيرًا إلى أنه تقدم أولًا بالطعن على القرار الإداري الخاص بإحالته للتحقيق، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تفيد بذلك.

وأضاف أنه قام ثانيًا برفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا نقابة المهن الموسيقية بتطبيق صحيح القانون، مؤكدًا أن الجميع يخضع لسيادة القانون.

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه سيكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالأزمة خلال الفترة المقبلة، موجهًا في ختام بيانه خالص تقديره واحترامه للسادة أعضاء الجمعية العمومية.