ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
فن وثقافة

حلمي عبد الباقي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد نقابة المهن الموسيقية

حلمى عبد الباقي
حلمى عبد الباقي
يمنى عبد الظاهر

أعلن الفنان حلمي عبد الباقي اتخاذه الإجراءات القانونية ضد نقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية قرار النقابة والنقيب بإحالته إلى التحقيق.

وأوضح حلمي عبد الباقي، في بيان له، أنه قام باتخاذ الخطوات القانونية التي يكفلها له القانون، مشيرًا إلى أنه تقدم أولًا بالطعن على القرار الإداري الخاص بإحالته للتحقيق، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تفيد بذلك.

وأضاف أنه قام ثانيًا برفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا نقابة المهن الموسيقية بتطبيق صحيح القانون، مؤكدًا أن الجميع يخضع لسيادة القانون.

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه سيكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالأزمة خلال الفترة المقبلة، موجهًا في ختام بيانه خالص تقديره واحترامه للسادة أعضاء الجمعية العمومية.

نقابة المهن الموسيقية قرار النقابة السيد النقيب الفنان حلمي عبد الباقي حلمي عبد الباقي

مواقيت الصلاة اليوم
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة تخليل اللفت

