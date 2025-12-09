تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص

أحال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين كلا من الفنان حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى التحقيق في نقابة المهن الموسيقية بعد أزمات التصريحات الأخيرة.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه تم بالفعل عقد جلسات تحقيق مع حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد أعضاء مجلس النقابة.



وفي بيان سابق، طالب رؤساء فروع المهن الموسيقية ممثلين للجمعية العمومية خلال الاجتماع الذى عقد مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بتفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التأديبية والجنائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين .

ويأتي هذا القرار بعد فتح ملفات جديدة في كيان نقابة الموسيقيين واستنكار الموسيقيين مما تتعرض له نقابة الموسيقيين والنقيب العام الفنان مصطفى كامل من عملية تشويه ومؤامرة ضده بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في فترة أقل من 3 سنوات منذ توليه منصب النقيب، مما دعا حضور عدد من رؤساء فروع المحافظات والاقاليم باجتماع معه ومطالبتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من أعضاء المجلس بعد فتح ملفات كارثية واستغراب الحاضرين من الاجتماع .

وأكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين أن حالة الاستنكار التي ابداها أعضاء الجمعية العمومية تجاه ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المنشقين تعد مخالفة للقانون ولوائح النقابة.

وكان الفنان مصطفى كامل قد عرض على الحضور أثناء المؤتمر أمام الجميع من الموسيقيين والإعلاميين تسجيلات سباب طالته بأبشع الألفاظ، ولم يعلن عنها قبل ذلك ورفض أيضا الاعلان عنها رسميا قائلا: وان كنت غاضبا جدا منها، فلا استطيع نشرها مثل ما فعلا البعض بالتسريبات المفبركة التى نسبت لى لأننى رجل دولة احترم نفسى و مؤسستى.