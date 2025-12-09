جيسيكا حسام الدين تنتهي من تصوير اندر ايدج و32b يفتتح سلسلة عروضه العالمية في قرطاج

انتهت الفنانة جيسيكا حسام الدين من تصوير مسلسلها الجديد اندر ايدج والذي بعتبر بطولتها التلفزيونية الأولى. وهو من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج مها سليم و يشاركها البطوله ريم المصري وجايدا منصور و جودي مسعود وترنيم هاني وعدد من ضيوف الشرف منهم فرح يوسف وأحمد فهيم.

على صعيد آخر تعيش جيسيكا حالة من النشاط في السينما حيث تنتظر عرض فيلمين اولهما فيلم إذما والذي تشارك في بطولته مع كل من أحمد داوود و سلمى ابو ضيف، وبسنت شوقي وميران عبد الوارث وحمزة دياب ومن تأليف وإخراج محمد الصادق وإنتاج هاني أسامة و هادي ااباجوري- the producers - و فيلم سفاح التجمع من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج احمد السبكي وبطولة احمد الفيشاوي وصابرين وانتصار و مريم الجندي ويسرا المسعودي وآية سليم و سنتيا خليفة.

ويعرض فيلمها القصير 32b ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في عرضه العالمي الأول.