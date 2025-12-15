جريمة قتل محتملة.. وفاة المخرج روب راينر وزوجته والشرطة تحقق

أعلنت العائلة مساء أمس الأحد عن وفاة المخرج روب راينر (78 عاما) وزوجته ميشيل سينجر راينر (67 عاما) في حادث مأساوي داخل منزلهما في لوس انجلوس، حسبما قال المتحدث باسم الأسرة. وقد عبرت العائلة عن حزنها العميق لهذا الفقد المفاجئ وطلبت احترام خصوصيتها في هذه الفترة الصعبة.



وقالت شرطة لوس انجلوس انها فتحت تحقيقا في حادث في منزل راينر يشتبه في كونه جريمة قتل واضحة بعد العثور على جثتي الزوجين داخل مسكنهما، فيما تبذل السلطات جهودها لفحص ادلة الجريمة.



وقد عثر على جثتي الرجل والمرأة في منزل العائلة في برنتوود بلوس انجلوس مساء الاحد، بحسب ما اكدت مصادر الاعلام، فيما باشرت شرطة لوس انجلوس التحقيقات الاولية وسط غموض حول ظروف الحادث.

وعبر حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم وزوجته جينيفر سيبل نيوسوم عن الحزن الشديد لوفاة روب راينر وميشيل سينجر راينر، مشيرا الى ان راينر كان عبقريا طيبا القلب وصانعا لقصص خالدة يحبها الجمهور، كما اشاد بمساهماته الانسانية في الدفاع عن حقوق الاطفال والمدنية والتعليم المبكر.



وقد خلفت وفاة المخرج وزوجته صدمة في اوساط المجتمع الفني في هوليوود والعالم، حيث نعته شخصيات فنية واجتماعية معربة عن تعازيها لعائلتهما ومحبيه.