في رمضان .. شعبة القصابين تفجر مفاجأة عن أسعار اللحوم

كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، مفاجأة عن أسعار اللحوم في رمضان، وقال إنه يتوقع ارتفاعات قليلة في الأسعار خلال شهر رمضان.

وأوضح أن الطلب على اللحوم في رمضان يكون أعلى من الأيام الأخرى بالسنة، ولذلك قد نشهد ارتفاع بالأسعار، وأن سعر اللحوم اليوم في بعض المناطق الشعبية تكون بـ 380 جنيه.

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الحيوانات تستهلك أكل أكثر في فصل الشتاء عن الأيام العادية، معلقا :" العجل بيأكل في الشتاء عن الأيام الأخرى".

ولفت إلى أن الجزار مظلوم، لآنه متهم طوال الوقت برفع الأسعار، على الرغم من أن 95% من العجول المذبوحة في مصر مستورة، وأن الأعلاف التي تستخدم لأكل تلك الحيوانات معظمها مستورة بنسبة 90%.

وأكد سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، أن هناك حالة من الركود تضرب سوق اللحوم الحمراء، موضحًا أن حالة الركود تضرب معظم السلع بالأسواق، وليس اللحوم فقط.

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم في متناول الجميع، وأن أسعار اللحمة المجمدة الجملة تبدأ اليوم من 285 جنيه، وأن اللحوم موجودة في المنافذ، وأن اللحمة البلدي تباع في المجزر بـ 290 جنيه، وتباع في المحلات بـ 420 جنيه.

وحذر من تناول اللحوم التي تباع بسعر 270 جنيه و280 جنيه، مؤكدا أن تلك اللحوم تكون مجمدة، وبها مشكلات، ولذلك ننصح بعدم شراء اللحوم التي تكون منخفضة عن سعرها الحقيقي.

سعر كيلو اللحمة الحية بـ 180 جنيه وفي المحلات بـ 500 جنيه



ولفت إلى أن سعر كيلو اللحمة الحية يسجل اليوم بـ 180 جنيه، وأن العجل الذي وزنه 400 كيلو حي، يصل لـ 175 كيلو، أي أقل من النصف، ولذلك يصبح السعر المناسب للبيع في المناطق الشعبية بـ 380، وفي منطقة الزمالك يصل إلى 450 و500.

وأوضح أن سعر اللحمة يختلف من منطقة لأخرى على حسب المكان، وسعر الإيجار، والأشياء التي يتحملها الجزار.