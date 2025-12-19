القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه

أكد سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، أن هناك حالة من الركود تضرب سوق اللحوم الحمراء، موضحًا أن حالة الركود تضرب معظم السلع بالأسواق، وليس اللحوم فقط.

في متناول الجميع

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار اللحوم في متناول الجميع، وأن أسعار اللحمة المجمدة الجملة تبدأ اليوم من 285 جنيه، وأن اللحوم موجودة في المنافذ، وأن اللحمة البلدي تباع في المجزر بـ 290 جنيه، وتباع في المحلات بـ 420 جنيه.

وحذر من تناول اللحوم التي تباع بسعر 270 جنيه و280 جنيه، مؤكدا أن تلك اللحوم تكون مجمدة، وبها مشكلات، ولذلك ننصح بعدم شراء اللحوم التي تكون منخفضة عن سعرها الحقيقي.

سعر كيلو اللحمة الحية بـ 180 جنيه وفي المحلات بـ 500 جنيه

ولفت إلى أن سعر كيلو اللحمة الحية يسجل اليوم بـ 180 جنيه، وأن العجل الذي وزنه 400 كيلو حي، يصل لـ 175 كيلو، أي أقل من النصف، ولذلك يصبح السعر المناسب للبيع في المناطق الشعبية بـ 380، وفي منطقة الزمالك يصل إلى 450 و500.

وأوضح أن سعر اللحمة يختلف من منطقة لأخرى على حسب المكان، وسعر الإيجار، والأشياء التي يتحملها الجزار.