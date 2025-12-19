ضياء رشوان: الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ونتنياهو لا أساس له من الصحة

كشف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حقيقة ما يتردد بشأن لقاء مرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.

واضاف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلالها لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "الكلام عن لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو إشاعة ليس أساس لها من الصحة، وكل الكلام عن هذا الأمر غير صحيح، ولا توجد أي ترتيبات لهذا اللقاء".

ولفت الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن هناك شائعات كثيرة دارت في هذا الشأن، وبخصوص هذا الأمر، وهو شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع وحاسم أي تهجير للشعب الفلسطيني عن أرضه.