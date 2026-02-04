اليوم الختامي لصيام يونان.. دعوة للتوبة والرجوع إلى الله

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، صيام يونان النبي، وهو الصوم القصير الذي يمتد لثلاثة أيام، ويحمل معاني روحية عميقة ترتبط بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله، مستلهما قصة توبة أهل نينوى وقبول الله لصراخهم.

ختام صوم يونان

ويأتي صيام يونان تمهيدًا لصوم القيامة المجيد، حيث تحرص الكنيسة خلال هذه الأيام على تكثيف الصلوات والقداسات، وقراءات الكتاب المقدس التي تؤكد على رحمة الله الواسعة واستجابته لكل نفس تائبة، مهما بلغت خطاياها.

ويُعد اليوم الثالث والأخير من الصوم فرصة للتأمل ومراجعة النفس، والدخول إلى صوم القيامة بقلب نقي وإرادة جديدة للحياة الروحية، في أجواء إيمانية مميزة تسود الكنائس.

في تأملاته عن صيام يونان، يؤكد قداسة البابا شنوده الثالث أن هذا الصوم يكشف قوة التوبة الصادقة، مشيرًا إلى أن الله لا ينظر إلى كثرة الخطايا بقدر ما ينظر إلى صدق الرجوع، وأن التوبة الحقيقية قادرة أن تغيّر المصير كما غيّرت توبة أهل نينوى حكم الهلاك إلى رحمة وخلاص.