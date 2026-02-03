قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تأملات في سفر يونان للبابا شنودة.. دروس من ضعف الإنسان وقوة الله

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث
ميرنا رزق

تستمر الكنيسة، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني من صيام يونان النبي، الصوم القصير المسبق للصوم الكبير ( القيامة)، الذي يعد فرصة للتوبة وتجديد العلاقة مع الله. 

تأملات في يونان النبي 

وقدم المتنيح (الراحل) قداسة البابا شنودة الثالث تأملات روحية عميقة في سفر يونان، تركز على عمل الله في ضعف الإنسان، وعلى رحمة الله التي تشمل الجميع، سواء كانوا من شعبه أو من الأمم.

ويشير البابا شنودة إلى أن يونان النبي بشر مثلنا، له ضعف وكبرياء، ولكنه استخدمه الله لتحقيق مشيئته.

عصيان يونان وهروبه لم يمنع الله من إنقاذ الآخرين، فركاب السفينة أصبحوا مؤمنين بفضل تدخل يونان غير المقصود، وهذا يعلمنا أن الله قادر على تحويل أي خطأ أو ضعف في حياتنا إلى فرصة لعمل الخير والخلاص.

كما يؤكد البابا شنودة أن ركاب السفينة رغم كونهم من الأمم، أظهروا الصلاة والرحمة والعدل، متفوقين بذلك على النبي في موقفه الأول، وأن الطبيعة كلها، من الريح والحوت إلى الدودة، أطاعت مشيئة الله دون تردد. 

وأكد أنه في صيام يونان، نتعلم التواضع والانكسار أمام الله، ونفتح قلوبنا لتلقي النعمة الإلهية، لنستقبل الصوم الكبير بقلوب نقية ومتعلّقة بالرب.

جدير بالذكر أن الكنيسة تختتم غدًا، الأربعاء، صوم يونان، ليكون درسا في التوبة والخضوع لمشيئة الله، وفرصة لتجديد القلوب قبل الأربعين المقدسة، مستفيدين من تأملات قداسة البابا شنودة في قوة الله في ضعف الإنسان ورحمته الواسعة التي تشمل الجميع.

الكنيسة صيام يونان صيام يونان النبي البابا شنوده سفر يونان

