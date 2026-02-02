قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
أخبار البلد

الكنيسة القبطية تبدأ صوم يونان النبي لمدة ثلاثة أيام

صوم يونان النبي
صوم يونان النبي
ميرنا رزق

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، صوم يونان النبي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، في أجواء روحية مميزة مليئة بالصلاة والتوبة والرجوع إلى الله، تمهيدا للصوم المقدس الكبير (صوم القيامة).

صوم يونان 

ويُعد صوم يونان من الأصوام ذات الطابع الروحي العميق، إذ يحمل رسالة واضحة عن التوبة الصادقة وقبول الله لرجوع الإنسان إليه، كما ورد في سفر يونان النبي، حينما استجاب أهل نينوى لنداء التوبة فرفع الله عنهم غضبه.

ويتميز هذا الصوم بالانقطاع التام عن الطعام حتى فترات متأخرة من النهار، مع الإكثار من الصلوات والمطانيات وقراءة الكتاب المقدس، خاصة سفر يونان، تأملًا في معاني الطاعة، والرحمة الإلهية، وقبول الآخر.

إقامة القداسات 

وتحرص الكنيسة خلال أيام الصوم الثلاثة على إقامة القداسات الإلهية والاجتماعات الروحية، التي تشجع على فحص النفس وتجديد العهد مع الله، استعدادًا للدخول في فترة الصوم الأربعيني المقدس بروح التوبة والاتضاع.

ويؤكد آباء الكنيسة أن صوم يونان ليس مجرد امتناع عن الطعام، بل هو دعوة عملية للتوبة الصادقة، وترك الخطية، والسعي نحو حياة روحية أعمق، اقتداء بتوبة أهل نينوى التي كانت سببا في خلاصهم.

صوم يونان صوم يونان النبي الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نينوى

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

معتمد جمال

طارق يحيى: معتمد جمال مدرب كبير ويجيد قراءة الملعب بكفاءة

حمزة عبدالكريم

موعد الظهور الرسمي الأول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونة

حسام حسن

جهاز منتخب مصر يطالب هيثم حسن بحسم موقفه قبل شهر مارس

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

