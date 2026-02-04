قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
أخبار البلد

وزير الري يلتقي بمسؤولين من بنك التنمية والإعمار الأوروبي لبحث التعاون في مجال المياه

صدى البلد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع  "آيدا سيتديكوفا" مدير البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD ، و "مارك ديفيس" مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط ببنك التنمية والإعمار الأوروبي، والوفد المرافق ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .

وتم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "تأهيل محطات الرفع في مصر"، و " إعادة تأهيل حائط رشيد البحرى" .

حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارى تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، كما تم نهو تنفيذ عملية لإحلال وتجديد (٣) كباري و(١) نطاق أعشاب، ويجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد (٤) كباري و (١) هدار، وطرح إنشاء محطتى الحامول وسماتاى وجارى إجراءات البت الفني، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين.

كما يجرى توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه، كما يتم حالياً إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع ، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقى الأعمال .

كما تم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، وذلك تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتى أعدتها الوزارة مؤخراً، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءاً على الحصر الذى أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية .

كما تم خلال الإجتماع مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي فى الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الإنتهاء من وضع الشروط المرجعية اللازمة لإختيار إستشارى لعمل دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية للأعمال اللازمة وتحديد آليات التمويل المطلوبة ثم طرح الأعمال للتنفيذ .

وزير الري بنك التنمية والإعمار الأوروبي مصرف كيتشنر هاني سويلم

