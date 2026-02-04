وزير الري يلتقي بمسؤولين من بنك التنمية والإعمار الأوروبي لبحث التعاون في مجال المياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع "آيدا سيتديكوفا" مدير البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD ، و "مارك ديفيس" مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط ببنك التنمية والإعمار الأوروبي، والوفد المرافق ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .

وتم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "تأهيل محطات الرفع في مصر"، و " إعادة تأهيل حائط رشيد البحرى" .

حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارى تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، كما تم نهو تنفيذ عملية لإحلال وتجديد (٣) كباري و(١) نطاق أعشاب، ويجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد (٤) كباري و (١) هدار، وطرح إنشاء محطتى الحامول وسماتاى وجارى إجراءات البت الفني، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين.

كما يجرى توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه، كما يتم حالياً إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع ، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقى الأعمال .

كما تم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، وذلك تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتى أعدتها الوزارة مؤخراً، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءاً على الحصر الذى أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية .

كما تم خلال الإجتماع مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي فى الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الإنتهاء من وضع الشروط المرجعية اللازمة لإختيار إستشارى لعمل دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية للأعمال اللازمة وتحديد آليات التمويل المطلوبة ثم طرح الأعمال للتنفيذ .