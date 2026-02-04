الأنبا إيلاريون يشارك شباب السادات احتفالية "المولود ملك"

نظمت كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات، احتفالية للشباب عن أعياد شهر يناير، والتي حملت شعار "المولود ملك" بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة، والمشرف على كنائس مدينة السادات.

حيث ألقى نيافته كلمة عن "حياة السلام"، وقدم الشباب والشابات من أبناء الكنيسة فقرات كورال ومايم، ووزّع نيافته الهدايا التذكارية عليهم.

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٧٤ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٤ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة.