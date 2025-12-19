آخر تحديث| تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة .. عيار 21 بكام ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 حالة من التراجع خلال التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، وذلك عقب التذبذبات التي طالت المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة متأثرة بحركة الأوقية في البورصة العالمية، حيث يأتي هذا التراجع ليؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والاستثمار، سواء للمقبلين على الزواج أو المستثمرين في الذهب.



سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يُعوَّل عليها في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



ويراعى أن هذه الأسعار تمثل قيم الذهب "خام" دون إضافة المصنعية أو الدمغة التي تختلف من تاجر لآخر.

ويعتبر الذهب الملاذ الآمن الأول للمواطنين في مصر، خاصة عيار 21 الذي يلقى طلبًا واسعًا في الأسواق المحلية، مما يجعل متابعة تحديثاته اليومية أمرًا ضروريًا للكثيرين سواء لأغراض الادخار أو الزينة.



سعر الأونصة الذهبية

سجل سعر الأونصة (الأوقية)، التي تحتوي على 31.1 جرام من الذهب عيار 24، نحو 204886 جنيهًا في السوق المحلية.

وتُعد الأونصة من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في متابعة حركة الذهب.

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلية

على الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.13% ليصل إلى نحو 4325 دولارًا للأونصة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصرية.



سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

- سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 3843 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار من الأعيرة التي تشهد إقبالًا محدودًا مقارنة بغيره.

إلا أنه يظل خيارًا مناسبًا لبعض الفئات نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعياري 18 و21، خاصة في المشغولات الذهبية الخفيفة.

- سعر الذهب عيار 18 في الأسواق

انخفض سعر الذهب عيار 18 ليسجل نحو 4941 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار من أكثر الأعيرة استخدامًا في المشغولات الذهبية الحديثة.

ويتميز بالتنوع في التصميمات وانخفاض نسبي في السعر مقارنة بعيار 21، مع الحفاظ على جودة مناسبة.



- سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

هبط سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 5765 جنيهًا للجرام.

ويُعد هذا العيار المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في محافظات الوجه القبلي، نظرًا لقيمته الاستثمارية المرتفعة وسهولة إعادة بيعه مقارنة ببقية الأعيرة.

- سعر الذهب عيار 24 اليوم

كما تراجع سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، ليسجل نحو 6588 جنيهًا للجرام.

ويُستخدم هذا العيار غالبًا في السبائك الذهبية والاستثمار طويل الأجل، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص به، ويُحدد على أساسه سعر السبائك في السوق المحلية.



سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46120 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر بحسب المصنعية وهامش الربح.

ويعادل هذا السعر قيمة الذهب الخام في الجنيه دون احتساب أي مصنعية إضافية، مما يجعله خيارًا شائعًا لدى الراغبين في الادخار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهبية تراجعًا بالتزامن مع انخفاض سعر عيار 24، حيث سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 65880 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا حوالي 329400 جنيه.

ويُحدد سعر السبيكة بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

مصنعية الذهب اليوم في مصر

تتراوح أسعار مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا حسب نوع العيار، وتمثل عادةً نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

كلما زادت نسبة المعادن إلا أن القيراط يقل. تُستخدم الأوقية، التي تزن 31.1 جرام، كوحدة لقياس وزن الحلي وسبائك الذهب. ولابد من الإشارة إلى أن أسعار الذهب في مصر تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا للمصنعية.