أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4948 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5770 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6594 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.64 جنيه للبيع و47.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.82 جنيه للبيع، و55.69 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.53 جنيه للبيع، 63.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.



كما قالت الدكتورة منار غانم: "نتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وبارد ليلًا، مع استمرار الاستقرار في معظم المحافظات والمدن المصرية."

وأضافت خلال صباح الخير يامصر: "هناك فرص متقطعة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تحديدًا في مرسى علم وشلاتين وحلايب، على فترات متفرقة ولن تكون شديدة التأثير."



نشاط الرياح والسحب المنخفضة

وأوضحت غانم: "نشهد نشاطًا متقطعًا للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يؤدي ذلك إلى رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق."

حركة الملاحة البحرية



وأكدت: "بالنسبة للبحر المتوسط، الحالة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية شرقية، لذا نوصي المواطنين والصيادين بتوخي الحذر أثناء الإبحار."