تراجع طفيف لأسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول، وسط إشارات تيسيرية من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، وتزامناً مع قوة الدولار، وقبل صدور بيانات اقتصادية.

وحافظ مؤشر الدولار الأميركي على مكاسبه الأولية، بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء، مما حد من ارتفاع سعر المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

من جانبه، صرح محافظ الفدرالي كريستوفر والر لـ CNBC يوم الأربعاء بأنه سيؤكد على أهمية استقلالية الفدرالي أمام الرئيس دونالد ترامب. كما أشار إلى أن البنك لا يزال بإمكانه خفض الفائدة، وسط تباطؤ سوق العمل.

وكشفت البيانات الاقتصادية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ارتفاع معدل البطالة في أميركا إلى 4.6% خلال نوفمبر تشرين الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين عند 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 4365.3 دولار للأونصة. كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 4335.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد أسعار الفضة، فقد تراجعت 0.2% مسجلة 66.74 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 66.88 دولار، مرتفعة بنحو 129% منذ بداية العام الجاري، متجاوزة مكاسب الذهب المقدرة بنحو 65%.

ويتوقع محللون وصول سعر الفضة إلى 70 دولار للأونصة العام المقبل، خاصة إذا واصل خفض أميركا لمعدل الفائدة في دعم الإقبال على المعادن النفيسة.