ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70 ألفا و669 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الخميس/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفًا و 669 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171 ألفًا و165 مصابًا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية شهيد، و13 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 395 شهيدًا، و1,088 مصاب، وجرى انتشال 634 جثمانا.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة ارتفع إلى 13 حالة وفاة.