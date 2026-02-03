قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: ليلة النصف من شعبان تتنزل الرحمة ويُغفر للعباد إلا اثنين

المسجد النبوي
المسجد النبوي
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لَمّا أرسلَ اللهُ سبحانه وتعالى نبيَّه ﷺ ليُخرج الناسَ من الظلمات إلى النور، ومن ضيقِ الدنيا إلى سَعة الآخرة، ومن ضلالةِ المتاهات إلى نور الحقيقة؛ بيَّن لنا ﷺ أن بعضَ الأماكن أفضلُ من بعض، وبيَّن أن مساجدَ الله في الأرض إنما هي بيوته، وأن هذه المساجد يُذكر فيها اسمُ الله وحده جلَّ شأنه، وأنها مكانٌ لتلقّي العلم، ومكانٌ للتكافل الاجتماعي بين المسلمين، ومكانٌ للخلوة مع الله سبحانه وتعالى ومناجاته، ومكانٌ للصلاة نسجد فيها لربنا سبحانه وتعالى؛ ففُضِّلت على سائر الأماكن.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كما فضَّل سبحانه وتعالى بعضَ الأزمان على بعض، ومن هذه الليالي الفُضلى ليلة النصف من شعبان؛ إذ كرَّم اللهُ فيها نبيَّه ﷺ باستجابةِ تضرّعِه ورغبتِه في تحويلِ القبلة، في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144].

فاستجاب اللهُ له، ووجَّهَه إلى محلِّ نظره: إلى الكعبة المشرفة.

وفي هذه الليلة فَرَقَ اللهُ بين مرحلةٍ ومرحلة، ودخل المسلمون طورًا جديدًا في حياتهم؛ فلذلك عظَّموا شأنَها.

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيما يرويه عن رسول الله ﷺ:
«إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا؛ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

وهكذا جاءت روايةُ ابن ماجه كلُّها بالرفع، وهناك روايةٌ أخرى: «فَأَغْفِرَ لَهُ، فَأَرْزُقَهُ، فَأُعَافِيَهُ». والفرق بينهما أن الفاء في حالة الرفع للعطف، وفي حالة النصب للسببية. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك، ويغفر لك، ويعافيك، وليس هذا بسبب حولك وقوتك وسؤالك؛ وإنما هو من فضله وحده سبحانه وتعالى. فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله؛ كنزٌ من كنوز الجنة، كما ورد في الحديث عن رسول الله ﷺ.

ويقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إن الله يطّلع على قلوب العباد ليلة النصف من شعبان، فيغفر للجميع إلا لمشركٍ أو مشاحن»؛ ومن صور الشحناء: قطيعةُ الرحم، وعقوقُ الوالدين، وظلمُ الناس، والاعتداءُ على الحقوق… فعليه في هذه الليلة أن يخرج من دائرة الشحناء والبغضاء، وأن يبتعد عن الاستهانة بأحكام الله سبحانه وتعالى، ليلةٌ مباركةٌ فاغتنموها.

ليلة النصف من شعبان النصف من شعبان ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

صورة ارشيفية

مستشار خامنئي: إيران أكدت في 5 جولات مفاوضات أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي

سيدة فلسطينية

مصر شالت الكل على راسها.. العائدون إلى غزة يشيدون بالرعاية خلال علاجهم

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد