خطوة بخطوة.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم عبر مصر الرقمية؟

يبحث الكثيرون من مستأجرو الإيجار القديم عن كيفية حجز شقة بديلة والأوراق المطلوبة قبل مهلة الإخلاء والمقررة 7 سنوات، إذ أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان البديل، ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء الصادرة في إطار قانون الإيجار القديم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير بدائل حضارية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتيح المنصة تقديم الطلبات إلكترونيًا لتجنب الزحام وتسهيل الإجراءات على المستأجرين.





نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنفوجرافًا توضيحيًا يكشف بالتفصيل طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم، وذلك للحصول على وحدات سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي digital.gov.eg.

وأكدت وزارة الإسكان أن خطوات التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية جاءت مبسطة وواضحة، بما يتيح لأي مواطن استكمال إجراءات التقديم بسهولة ودون معوقات، في إطار حرص الدولة على دعم المستأجرين المشمولين بالقانون الجديد وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.

فيديو توضيحي ودعم فني للمواطنين

وأشارت الوزارة إلى إتاحة فيديو توضيحي يشرح خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني خطوة بخطوة، ويمكن للمواطنين مشاهدته عبر الرابط المخصص لذلك https://youtu.be/hyL2ekU50Kw ، كما أوضحت أنه في حال مواجهة أي مشكلة تقنية أثناء التسجيل أو استكمال الطلب، يمكن التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الخط الساخن 15999.

كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم عبر مصر الرقمية



1- إنشاء حساب واختيار خدمة السكن البديل

وتبدأ خطوات التقديم بإنشاء حساب إلكتروني خاص على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg في حال عدم وجود حساب مسبق، ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار خدمة السكن البديل، يليها الضغط على استمارة التقديم على السكن البديل، والاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل بدء الخدمة.

2-تحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب

وفي هذه المرحلة، يحدد مقدم الطلب صفته القانونية، سواء كان المستأجر الأصلي أو زوج المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفي حالة اختيار امتداد العقد، يتعين تحديد صلة القرابة بشكل دقيق.

3- إدخال البيانات الشخصية والوظيفية

ويستعرض النظام بعد ذلك البيانات الأساسية لمقدم الطلب، وتشمل الاسم والرقم القومي ومحافظة الميلاد ورقم الهاتف والنوع، مع إتاحة إضافة رقم هاتف بديل أو بريد إلكتروني أو رقم جواز سفر إن وجد.

وفي الخطوة التالية، يتم إدخال البيانات الوظيفية، بدءًا من المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، مرورًا بالحالة الوظيفية، وتحديد ما إذا كان المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، مع إدخال بيانات الدخل الشهري والسنوي وبيانات التأمينات، والتي تعد إلزامية في حال العمل أو المعاش، بينما يتطلب عدم العمل توضيح السبب.

4- بيانات الوحدة المؤجرة بالتفصيل

وتتضمن الخطوة الرابعة إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان باستخدام بيانات عداد الكهرباء، سواء عبر كود المشترك أو كود السداد الإلكتروني، مع اختيار شركة الكهرباء التابع لها العداد.

وتقوم المنصة تلقائيًا باستكمال بيانات العنوان مثل المحافظة وقسم الشرطة والشارع ورقم العقار، ليقوم المواطن بمراجعتها وتأكيد صحتها أو إدخالها يدويًا في حال وجود خطأ، ثم استكمال بيانات الوحدة مثل المساحة وتاريخ بدء الإيجار وقيمته الشهرية واسم المالك الحالي.

5- بيانات الأسرة والمقيمين بالوحدة

وتشمل الخطوة الخامسة إدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء، حيث يحدد المتقدم حالته الاجتماعية ويستكمل بيانات الزوجة إن وجدت، متضمنة الرقم القومي والمؤهل والدخل والحالة الوظيفية.

أما الخطوة السادسة فتتعلق ببيانات المقيمين داخل الوحدة، حيث يوضح المتقدم عدد الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وما إذا كان هناك أشخاص آخرون يقيمون معه، مع إدخال بياناتهم وصلة القرابة.

6- الحالة الصحية وشركات الأسرة

وفي الخطوة السابعة، يتم توضيح الحالة الصحية للأسرة، وتحديد ما إذا كان أي من المقيمين من ذوي الهمم، مع إدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت.

بينما تتناول الخطوة الثامنة بيانات الشركات أو الأنشطة التجارية التابعة للأسرة، من خلال إدخال رقم السجل التجاري أو التسجيل الضريبي وبيانات النشاط.

7- مراجعة البيانات وإرسال الطلب

وتختتم إجراءات التقديم بالخطوة التاسعة، والتي تتضمن مراجعة شاملة لكافة البيانات، والإقرار بصحتها واكتمالها، مع الموافقة على حق الجهة المختصة في التحقق من المعلومات، وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت أي بيانات غير صحيحة.



كما يتعين في هذه المرحلة التحقق من رقم الهاتف المحمول عبر رسالة نصية تحتوي على كود مكون من 6 أرقام، يتم إدخاله لإتمام التحقق، ثم الضغط على زر تأكيد.

وبعد إتمام جميع الخطوات بنجاح، تظهر رسالة تفيد باستلام الطلب، مع التأكيد على أنه سيتم التواصل مع المواطن حال الحاجة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية.

المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على شقة بديلة للايجار القديم

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب على المستأجرين تجهيزها ورفعها عبر المنصة الإلكترونية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:

- طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة.

- صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد بعد المستأجر الأصلي.

- إقرار رسمي من المستأجر بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة له من الإسكان البديل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي في حالة الأبناء البالغين.

المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعية

تُعد الحالة الاجتماعية من العناصر المهمة التي يجب توثيقها ضمن الطلب، حيث تختلف المستندات المطلوبة حسب الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:

- في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه العقد.

- في حالة الطلاق: تقديم قسيمة الطلاق بالإضافة إلى قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.

- في حالة الوفاة: تقديم شهادة وفاة الزوج وإشهاد وفاة ووراثة يثبت العلاقة القانونية بين الورثة والمستأجر الأصلي.



المستندات الخاصة بذوي الهمم

تولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا بفئة ذوي الهمم، حيث تتيح لهم أولوية في بعض الحالات ضمن برامج الإسكان البديل، وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الفئة:

- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون محددًا بها نوع الإعاقة.

- أو شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة (القمسيون الطبي) التابع لها مقدم الطلب.

المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية

لم تغفل وزارة الإسكان أصحاب الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، حيث حددت لهم مجموعة من الوثائق لإثبات الجدية ومزاولة النشاط بشكل قانوني، وتشمل:

- ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

إثبات الدخل للأسرة

ضمن ضوابط تقديم الطلب، يجب على المستأجر تقديم ما يثبت دخل الأسرة الشهري أو السنوي لتحديد الأحقية في الحصول على الوحدة، وفق الفئات المحددة من قبل الوزارة، وتشمل الفئات التالية:

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية ورقم قومي العامل، وتوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.

بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، على أن تتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- مستند يفيد التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، موضح بها المهنة وطبيعة النشاط.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

مستندات خاصة بالأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- راعى النظام الجديد الحالات الاجتماعية الخاصة، إذ حددت الوزارة مستندات إضافية لهذه الفئات لضمان شمول الجميع في برنامج الإسكان البديل:

- طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تتضمن بيانات المعاش بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة بصفة دورية، في حال كانت حاضنة لأطفال.

