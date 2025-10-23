متاح لنهاية العام.. خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد

تتيح وزارة الإسكان، خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، لحجز وحدة بديلة لمن تنطبق عليه الشروط، وذلك بعد تفعيل قانون الإيجار القديم بنصوصه التي تعيد بعض الوحدات لملاكها الأصليين، لمدة 3 أشهر فقط، حيث سيتم إغلاق رابط التقديم بعد انقضاء المدة المحددة، والمقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام الجاري.

خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد

بدأت خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد، منذ أول أكتوبر الجاري، عبر رابط المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر لمن تنطبق عليه شروط الحجز.

وقررت الحكومة المصرية، منح المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، فرصة لحجز وحدة بديلة عقب إلزامهم تسليم الوحدة المؤجرة لأصحابها، حيث يتم التقديم إلكترونيا ضمن قسم حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفيما يلي خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين:

ـ الدخول على رابط المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (هــــنـــــا) .

ـ إنشاء حساب إلكتروني بكتابة البيانات المطلوبة.

ـ إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب، الذي يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات التالية: "سكنية - غير سكنية".

ـ تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

ـ دفع رسوم الحجز من خلال الدفع فوري أو من خلال البريد.

ـ رفع المستندات المطلوبة ومن بينها إيصال الدفع.

ـ الضغط على ارسال الطلب وطباعة استمارة التقديم.

الاختيارات المتاحة أمام المواطنين المنطبق عليهم الشروط

تحدد الاستمارة الإلكترونية للحجز، اختيارات متاحة أمام المواطنين المنطبق عليهم الشروط، والتي تشمل:

ـ التقديم للوحدات السكنية يكون من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

ـ للتقديم للوحدات غير السكنية، يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

ـ يتاح التقديم الورقي لحجز الوحدة سواء السكنية أو غير السكنية تملك أو ايجار، من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وملء استمارة التقديم اليدوي وتسليم المستندات المطلوبة.

شروط الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

تشترط وزارة الإسكان، أن يكون التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لشقق الإيجار القديم، سواء من خلال نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل، أن تكون الوحدة الجديدة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تشترط توافر ما يلي فيمن يتقدم بشخصه لحجز الوحدة سواء السكنية أو غير السكنية:

ـ يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

ـ يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

ـ يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

ـ ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

ـ تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

ـ تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار القديم

يتوجب على المواطن تقديم مستندات أساسية ضمن خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد لقبول طلب الحجز، تتمثل فيما يلي:

ـ طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

ـ صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

ـ إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

ـ شهادة ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

ـ مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

ـ شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

ـ شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

ـ إيصال دفع رسوم حجز الوحدة.