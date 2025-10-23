قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

متاح لنهاية العام.. خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد

شقق الإيجار القديم
شقق الإيجار القديم
خالد يوسف

تتيح وزارة الإسكان، خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، لحجز وحدة بديلة لمن تنطبق عليه الشروط، وذلك بعد تفعيل قانون الإيجار القديم بنصوصه التي تعيد بعض الوحدات لملاكها الأصليين، لمدة 3 أشهر فقط، حيث سيتم إغلاق رابط التقديم بعد انقضاء المدة المحددة، والمقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام الجاري. 

خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد

بدأت خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد، منذ أول أكتوبر الجاري، عبر رابط المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر لمن تنطبق عليه شروط الحجز.

وقررت الحكومة المصرية، منح المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، فرصة لحجز وحدة بديلة عقب إلزامهم تسليم الوحدة المؤجرة لأصحابها، حيث يتم التقديم إلكترونيا ضمن قسم حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفيما يلي خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين:

ـ الدخول على رابط المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (هــــنـــــا) .

ـ إنشاء حساب إلكتروني بكتابة البيانات المطلوبة.

ـ إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب، الذي يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات التالية: "سكنية - غير سكنية".

ـ تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

ـ دفع رسوم الحجز من خلال الدفع فوري أو من خلال البريد.

ـ رفع المستندات المطلوبة ومن بينها إيصال الدفع.

ـ الضغط على ارسال الطلب وطباعة استمارة التقديم.

الاختيارات المتاحة أمام المواطنين المنطبق عليهم الشروط

تحدد الاستمارة الإلكترونية للحجز، اختيارات متاحة أمام المواطنين المنطبق عليهم الشروط، والتي تشمل:

ـ التقديم للوحدات السكنية يكون من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

ـ للتقديم للوحدات غير السكنية، يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

ـ يتاح التقديم الورقي لحجز الوحدة سواء السكنية أو غير السكنية تملك أو ايجار، من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وملء استمارة التقديم اليدوي وتسليم المستندات المطلوبة.

شروط الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

تشترط وزارة الإسكان، أن يكون التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لشقق الإيجار القديم، سواء من خلال نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل، أن تكون الوحدة الجديدة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تشترط توافر ما يلي فيمن يتقدم بشخصه لحجز الوحدة سواء السكنية أو غير السكنية:

ـ يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

 ـ يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

 ـ يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

ـ ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

ـ تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

ـ تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار القديم

يتوجب على المواطن تقديم مستندات أساسية ضمن خطوات التقديم لشقق الإيجار القديم أون لاين وعبر البريد لقبول طلب الحجز، تتمثل فيما يلي:

ـ طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

ـ صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

ـ إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

ـ شهادة ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

ـ مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

ـ شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

ـ شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

ـ إيصال دفع رسوم حجز الوحدة.

شقق الإيجار القديم التقديم لشقق الإيجار القديم حجز وحدة بديلة وزارة الإسكان

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

صلاة الفجر

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد