قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس
عبد العزيز جمال

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الجمعة 24 أكتوبر 2025 حالة من الطقس الخريفي المعتدل، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره، ضمن تراجع تدريجي لدرجات الحرارة بعد موجة الحر الأخيرة.

حالة الطقس غدًا 

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس غدًا ستشهد تكون شبورة مائية كثيفة تمتد من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تمتد حتى مناطق من شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أي تأثيرات سلبية على الأنشطة اليومية.
 

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح تتجه من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، ما يجعلها مناسبة لحركة الملاحة البحرية.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حاله خفيفًا إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح من متر إلى مترين، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، مما يعني استمرار الأجواء الملائمة للأنشطة البحرية في مدن الساحل الشرقي.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات

بحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الجمعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 درجة – الصغرى 20 درجة

الإسكندرية: العظمى 29 درجة – الصغرى 20 درجة

مطروح: العظمى 31 درجة – الصغرى 19 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة – الصغرى 20 درجة

قنا: العظمى 35 درجة – الصغرى 21 درجة

أسوان: العظمى 38 درجة – الصغرى 24 درجة

ذروة الموجة الحارة انتهت اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته البلاد منذ بداية الأسبوع بلغ ذروته اليوم الخميس، حيث سجلت القاهرة العظمى 34 درجة مئوية، لتبدأ غدًا موجة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق، إيذانًا بعودة الطقس الخريفي المستقر.

تغيرات متوقعة في حالة الطقس الأيام المقبلة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد مقبلة على تقلبات خفيفة في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تتغير الكتل الهوائية تدريجيًا، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمالية نشاط محدود للرياح على بعض المناطق المكشوفة.

نصائح للمواطنين لتجنب تقلبات حالة الطقس

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وارتداء الملابس الخريفية تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المحافظات الشمالية.

كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة تفاصيل حالة الطقس وتغيراتها أولًا بأول، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء ودخول البلاد في مراحل الانتقال الجوي بين الفصول.

استمرار التحسن التدريجي في الأجواء

ويتوقع أن يستمر تحسن حالة الطقس على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة، مع سيطرة الطقس المعتدل نهارًا والمائل للبرودة ليلًا، مما يجعل الأجواء مناسبة للأنشطة الخارجية والسفر، بعد فترة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

الطقس شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للبرودة حالة الطقس غدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

صلاة الفجر

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الزكاة

ما ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة؟

قراءة القرآن

أحداث شهر جمادى الأول.. معارك إسلامية كبرى ووفاة الإمام أبي حنيفة

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد