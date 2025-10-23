حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الجمعة 24 أكتوبر 2025 حالة من الطقس الخريفي المعتدل، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره، ضمن تراجع تدريجي لدرجات الحرارة بعد موجة الحر الأخيرة.



حالة الطقس غدًا

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس غدًا ستشهد تكون شبورة مائية كثيفة تمتد من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تمتد حتى مناطق من شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أي تأثيرات سلبية على الأنشطة اليومية.



حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح تتجه من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، ما يجعلها مناسبة لحركة الملاحة البحرية.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حاله خفيفًا إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح من متر إلى مترين، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، مما يعني استمرار الأجواء الملائمة للأنشطة البحرية في مدن الساحل الشرقي.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات

بحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الجمعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 درجة – الصغرى 20 درجة

الإسكندرية: العظمى 29 درجة – الصغرى 20 درجة

مطروح: العظمى 31 درجة – الصغرى 19 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة – الصغرى 20 درجة

قنا: العظمى 35 درجة – الصغرى 21 درجة

أسوان: العظمى 38 درجة – الصغرى 24 درجة

ذروة الموجة الحارة انتهت اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته البلاد منذ بداية الأسبوع بلغ ذروته اليوم الخميس، حيث سجلت القاهرة العظمى 34 درجة مئوية، لتبدأ غدًا موجة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق، إيذانًا بعودة الطقس الخريفي المستقر.

تغيرات متوقعة في حالة الطقس الأيام المقبلة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد مقبلة على تقلبات خفيفة في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تتغير الكتل الهوائية تدريجيًا، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمالية نشاط محدود للرياح على بعض المناطق المكشوفة.

نصائح للمواطنين لتجنب تقلبات حالة الطقس

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وارتداء الملابس الخريفية تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المحافظات الشمالية.

كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة تفاصيل حالة الطقس وتغيراتها أولًا بأول، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء ودخول البلاد في مراحل الانتقال الجوي بين الفصول.

استمرار التحسن التدريجي في الأجواء

ويتوقع أن يستمر تحسن حالة الطقس على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة، مع سيطرة الطقس المعتدل نهارًا والمائل للبرودة ليلًا، مما يجعل الأجواء مناسبة للأنشطة الخارجية والسفر، بعد فترة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.