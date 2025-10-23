حالة الطقس غدا.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 31

حالة الطقس غدا .. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة 24 أكتوبر 2025، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية، مع بقاء الأجواء حارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في فترات الليل، خاصة على المدن الجديدة والمناطق الشمالية.

الأرصاد: طقس حار نهارًا معتدل ليلًا

وأشارت الهيئة في بيانها الصادر اليوم إلى أن طقس غد الجمعة سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للبرودة في ساعات الفجر والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 24 أكتوبر 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 31 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، فيما تسجل الإسكندرية 29 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

أما درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري فتسجل ما بين 30 و31 درجة نهارًا وقرابة 20 درجة ليلًا، بينما تصل في محافظات شمال الصعيد إلى 33 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، وفي جنوب الصعيد تسجل 38 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر

وحذّرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، مطالبة قائدي المركبات بتوخّي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من النهار لتفادي انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح وهدوء عام في الأجواء

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستكون معتدلة على معظم الأنحاء، مع نشاط نسبي في بعض الفترات على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر، دون أن تؤثر على حركة الملاحة أو الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن الأجواء بشكل عام مستقرة وتميل إلى الاعتدال في أغلب المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أفادت الأرصاد بأن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف تقريبًا، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة نسبيًا، ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين مع اقتراب نهاية فصل الخريف وبداية انخفاض درجات الحرارة، أهمها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة نهارًا مع الاحتفاظ بقطعة ملابس إضافية خلال المساء.

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية.

الحفاظ على تهوية المنازل بصورة جيدة لتجنب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

موعد انتهاء فصل الخريف وبداية الشتاء رسميًا

وأوضحت الأرصاد أن فصل الخريف يستمر حتى يوم 20 ديسمبر 2025، ليبدأ فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ويزداد الشعور بالبرودة في مختلف أنحاء البلاد.

توقعات طقس الأيام المقبلة

وأشارت التقارير الجوية إلى استمرار الأجواء المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين، ثم تعود للانخفاض مرة أخرى مع بداية شهر نوفمبر، لتبدأ الأجواء الشتوية المبكرة في الظهور على السواحل الشمالية والدلتا.