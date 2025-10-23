قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة أمام نادي بيفرلي هيلز
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
حالة الطقس غدا.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 31

غدًا.. طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 31 درجة
غدًا.. طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 31 درجة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة 24 أكتوبر 2025، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية، مع بقاء الأجواء حارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في فترات الليل، خاصة على المدن الجديدة والمناطق الشمالية.

الأرصاد: طقس حار نهارًا معتدل ليلًا

وأشارت الهيئة في بيانها الصادر اليوم إلى أن طقس غد الجمعة سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للبرودة في ساعات الفجر والصباح الباكر.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 24 أكتوبر 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 31 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، فيما تسجل الإسكندرية 29 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

أما درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري فتسجل ما بين 30 و31 درجة نهارًا وقرابة 20 درجة ليلًا، بينما تصل في محافظات شمال الصعيد إلى 33 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، وفي جنوب الصعيد تسجل 38 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر

وحذّرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، مطالبة قائدي المركبات بتوخّي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من النهار لتفادي انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة

نشاط للرياح وهدوء عام في الأجواء

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستكون معتدلة على معظم الأنحاء، مع نشاط نسبي في بعض الفترات على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر، دون أن تؤثر على حركة الملاحة أو الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن الأجواء بشكل عام مستقرة وتميل إلى الاعتدال في أغلب المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أفادت الأرصاد بأن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف تقريبًا، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة نسبيًا، ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

حالة الطقس

نصائح الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين مع اقتراب نهاية فصل الخريف وبداية انخفاض درجات الحرارة، أهمها:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.
  • ارتداء الملابس القطنية الخفيفة نهارًا مع الاحتفاظ بقطعة ملابس إضافية خلال المساء.
  • توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية.
  • الحفاظ على تهوية المنازل بصورة جيدة لتجنب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.
حالة الطقس

موعد انتهاء فصل الخريف وبداية الشتاء رسميًا

وأوضحت الأرصاد أن فصل الخريف يستمر حتى يوم 20 ديسمبر 2025، ليبدأ فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ويزداد الشعور بالبرودة في مختلف أنحاء البلاد.

توقعات طقس الأيام المقبلة

وأشارت التقارير الجوية إلى استمرار الأجواء المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين، ثم تعود للانخفاض مرة أخرى مع بداية شهر نوفمبر، لتبدأ الأجواء الشتوية المبكرة في الظهور على السواحل الشمالية والدلتا.

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

الشيخ عبدالله شحاته

قلد صوته على الهواء.. عبد الله شحاتة: الشيخ محمود البنا كان من نسل رسول الله.. فيديو

القمة المصرية الأوروبية

مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكا اقتصاديا بمعنى الكلمة لمصر

أرشيفية

بعد رفع أسعار الوقود.. تحركات استباقية لضبط الأسواق ومنع زيادة أسعار السلع

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

