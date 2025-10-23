قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس أجواء حارة على مستوى الجمهورية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي، وذلك في نهاية أكتوبر . 

حالة الطقس اليوم الخميس 

كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي قد تضرب بعض المحافظات. 

تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الخميس وما إذا كان هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس

غداً طقس شديد الحرارة

ومن المتوقع أن نشهد طقس حارًا نهارًا على بعض المناطق، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفي الساعات المبكرة من اليوم الخميس يكون الطقس معتدلًا، وفي أول الليل ومائل للبرودة في الساعات الليل المتأخرة.

شبورة كثيفة 

وبشأن أبرز الظواهر الجوية؛ كشفت خرائط الطقس عن احتمالية تكون شبورة مائية في الصباح على بعض المناطق في محافظة القاهرة وشمال الصعيد، وحذرت الأرصاد من انتشار شبورة كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

متى تنتهي الموجة الحارة؟ 

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة على محافظات الجمهورية مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن اليوم الأربعاء وغدًا الخميس ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم 

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم وغدًا ستكون في حدود 33 درجة مئوية، وهي أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، وتصل إلى 39 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية التي يفترض أن تكون سائدة في هذا التوقيت من العام.

موعد انخفاض درجات الحرارة 

ولفت إلى أنَّ انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة يسود بدءًا من يوم الجمعة، وتكون العظمى على القاهرة بين 30 و31 درجة مئوية.

وأكّد أن نسبة الرطوبة حاليًّا تتسم بأنها ضعيفة، وبالتالي لن تكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات التي يتم تسجيلها.

 درجات الحرارة اليوم الخميس 

- القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 29 درجة.

- بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- السويس الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- العريش الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- الغردقة الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- الفيوم الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- بني سويف الصغرى 19 والعظمى 35 درجة.

- المنيا الصغرى 16 والعظمى 35 درجة.

- أسيوط الصغرى 18 والعظمى 36 درجة.

- سوهاج الصغرى 20 والعظمى 37 درجة.

- قنا الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- الأقصر الصغرى 22 والعظمى 38 درجة.

- أسوان الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 37 درجة.

حالة الطقس اليوم موعد سقوط الأمطار حالة الطقس غدا موعد انخفاض درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إستونيا: الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على حزمة العقوبات الـ 20 ضد روسيا

المرور

غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام لتطويره بطبقة الإيبوكسي.. تفاصيل

الدولار

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد