الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس أجواء حارة على مستوى الجمهورية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي، وذلك في نهاية أكتوبر .

حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي قد تضرب بعض المحافظات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الخميس وما إذا كان هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس

غداً طقس شديد الحرارة

ومن المتوقع أن نشهد طقس حارًا نهارًا على بعض المناطق، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفي الساعات المبكرة من اليوم الخميس يكون الطقس معتدلًا، وفي أول الليل ومائل للبرودة في الساعات الليل المتأخرة.

شبورة كثيفة

وبشأن أبرز الظواهر الجوية؛ كشفت خرائط الطقس عن احتمالية تكون شبورة مائية في الصباح على بعض المناطق في محافظة القاهرة وشمال الصعيد، وحذرت الأرصاد من انتشار شبورة كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

متى تنتهي الموجة الحارة؟

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة على محافظات الجمهورية مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن اليوم الأربعاء وغدًا الخميس ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم وغدًا ستكون في حدود 33 درجة مئوية، وهي أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، وتصل إلى 39 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية التي يفترض أن تكون سائدة في هذا التوقيت من العام.

موعد انخفاض درجات الحرارة

ولفت إلى أنَّ انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة يسود بدءًا من يوم الجمعة، وتكون العظمى على القاهرة بين 30 و31 درجة مئوية.

وأكّد أن نسبة الرطوبة حاليًّا تتسم بأنها ضعيفة، وبالتالي لن تكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات التي يتم تسجيلها.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 29 درجة.

- بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- السويس الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- العريش الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- الغردقة الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- الفيوم الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- بني سويف الصغرى 19 والعظمى 35 درجة.

- المنيا الصغرى 16 والعظمى 35 درجة.

- أسيوط الصغرى 18 والعظمى 36 درجة.

- سوهاج الصغرى 20 والعظمى 37 درجة.

- قنا الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- الأقصر الصغرى 22 والعظمى 38 درجة.

- أسوان الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 37 درجة.