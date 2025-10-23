أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى

تعرض أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلي لوعكة صحية.

وكتب أحمد عادل عبر حسابه على انستجرام: “تعرضت أمس لوعكة صحية مفاجأة والحمد لله أنا حاليا بخير شكرا من كل قلبي لكل من غمروني بسؤالهم عني ودعواتكم الطيبة”.

من جانب آخر، أعرب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، عن قلقه من الوضع الصعب الذي يمر به الدراويش خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مدربًا مميزًا هو الجزائري ميلود حمدي، لكنه يفتقد لعناصر الخبرة ويعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الصاعدين، مما يزيد من صعوبة المنافسة.

وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية: "قدّمنا أداءً جيدًا في الجولات الأولى، ونجحنا في الفوز خارج ملعبنا أمام طلائع الجيش، لكن الظروف لم تخدمنا في مباراة غزل المحلة، وخسرنا بثلاثة أهداف".

وأضاف أن تصحيح مسار الإسماعيلي يتطلب خطوات طويلة المدى وبناء مشروع متكامل، مشيرًا إلى أن المشاكل الإدارية السابقة تسببت في الوضع الحالي.