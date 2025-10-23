قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى

أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم
سارة عبد الله

تعرض أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلي لوعكة صحية.

وكتب أحمد عادل عبر حسابه على انستجرام: “تعرضت أمس لوعكة صحية   مفاجأة والحمد لله أنا حاليا بخير شكرا من كل قلبي لكل من غمروني بسؤالهم عني ودعواتكم الطيبة”.  

من جانب آخر، أعرب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، عن قلقه من الوضع الصعب الذي يمر به الدراويش خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مدربًا مميزًا هو الجزائري ميلود حمدي، لكنه يفتقد لعناصر الخبرة ويعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الصاعدين، مما يزيد من صعوبة المنافسة.

وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية: "قدّمنا أداءً جيدًا في الجولات الأولى، ونجحنا في الفوز خارج ملعبنا أمام طلائع الجيش، لكن الظروف لم تخدمنا في مباراة غزل المحلة، وخسرنا بثلاثة أهداف".

وأضاف أن تصحيح مسار الإسماعيلي يتطلب خطوات طويلة المدى وبناء مشروع متكامل، مشيرًا إلى أن المشاكل الإدارية السابقة تسببت في الوضع الحالي.

أحمد عادل عبد المنعم الإسماعيلي وعكة صحية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

