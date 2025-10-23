قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

شبانة
شبانة
ياسمين تيسير

في إطار الاستعدادات المتواصلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، ينظم نادي الصحفيين، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة المائدة المستديرة الإعلامية التي تُعقد بمقر النادي في الجيزة، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً.

وصرح النائب والكاتب الصحفى محمد شبانة رئيس النادى وعضو مجلس الشيوخ ان هذه الفعالية تهدف إلى إطلاع الصحفيين والإعلاميين وكل وسائل الإعلام على آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم البطولة، وتسليط الضوء على الاستعدادات الجارية، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الهام.

ويشارك في اللقاء نخبة من كبار المسؤولين والمختصين، وعلى رأسهم:

• الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة

•  جاسم الجاسم – الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة

•  فاطمة النعيمي – المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام باللجنة المنظمة

وتأتي هذه الفعالية ضمن الحملة الترويجية التي تنظمها اللجنة استعداداً لانطلاق البطولة المرتقبة، والتي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية.

شبانه اشرف صبحي وزير الرياضة

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

مرصد الأزهر والشباب والرياضة يواصلان تنفيذ فعاليات "رؤية شبابية"

مرصد الأزهر والشباب والرياضة يواصلان تنفيذ فعاليات "رؤية شبابية"

مرصد الأزهر يحذر من خطط الاحتلال للسيطرة على الضفة

مرصد الأزهر يحذر من خطط الاحتلال للسيطرة على الضفة لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية

دار الإفتاء

الإفتاء توضح أهم عوامل الاستقرار الأسري ضمن حملتها «اعرف الصح»

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

