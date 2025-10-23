نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

في إطار الاستعدادات المتواصلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، ينظم نادي الصحفيين، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة المائدة المستديرة الإعلامية التي تُعقد بمقر النادي في الجيزة، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً.

وصرح النائب والكاتب الصحفى محمد شبانة رئيس النادى وعضو مجلس الشيوخ ان هذه الفعالية تهدف إلى إطلاع الصحفيين والإعلاميين وكل وسائل الإعلام على آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم البطولة، وتسليط الضوء على الاستعدادات الجارية، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الهام.

ويشارك في اللقاء نخبة من كبار المسؤولين والمختصين، وعلى رأسهم:

• الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة

• جاسم الجاسم – الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة

• فاطمة النعيمي – المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام باللجنة المنظمة

وتأتي هذه الفعالية ضمن الحملة الترويجية التي تنظمها اللجنة استعداداً لانطلاق البطولة المرتقبة، والتي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية.